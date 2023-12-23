خبير استراتيجي: الاقتصاد العالمي لن يتحمل استمرار التوترات بالبحر الأحمر

قال اللواء يحري ممدوح الإمام الخبير الاستراتيجي، إن جميع الاطراف لا يريدون اي حروب اقليية، مشيرا إلى أن التوترات في البحر الأحمر هي رسالة من إيران بأنها قادرة على إشعال المنطقة أو تهدئتها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أن هناك حرب إقليمية تلوح في الأفق، لأن تداعياتها على الجميع ستكون خطيرة، منوها أن التحالف الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين البحر الأحمر هي مجبرة عليه.

وأد ممدوح الإمام، أن قناة السويس هي أهم ممر مائي في العالم، ويمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وعندما يكون هناك خطر بالبحر الأحمر فهذا يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن، وبالتالي ارتفاع أسعار البضائع، منوها أن تجنب النقل عبر البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر.

وتابع: "الحاوية 20 قدم من الصين لأوروبا زادت تكلفة النقل ألف دولار، ورغم أن الخطوط الملاحية خايفة على السفن بتاعتها، وبتتجنب العبور من البحر الأحمر بسبب التورات، لكن على المدى الطويل الاقتصاد العالمي لن يتحمله".