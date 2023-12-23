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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. لوتون تاون يفاجئ نيوكاسل في الشوط الأول

مباراة نيوكاسل ضد
مباراة نيوكاسل ضد لوتون تاون
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فاجأ فريق لوتون تاون، ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب طريق كينيلورث، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم لوتون تاون بهدف للا شئ على نيوكاسل في الشوط الأول، الذي شهد تضامن لاعبي الفريق الصاعد حديثًا إلى البريميرليج مع زميلهم توم لوكيير الذي سقط في مباراة بورنموث الأسبوع الماضي، مصابًا بأزمة قلبية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، أندروس تاونسيند في الدقيقة 25 من صناعة روس باركلي، ليحتفل برفع قميص لوكيير دعمًا له في وعكته الصحية.

ويحتل نيوكاسل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يأتي لوتون تاون في المركز الثامن عشر وفي رصيده 9 نقاط.

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