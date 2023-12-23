أستاذة بالجامعة المصرية اليابانية تفوز بجائزة محمد ربيع ناصر في العلوم الهندسية

هنأ الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة مروة القاضي الأستاذ بكلية هندسة الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة بمناسبة فوزها بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمى فى مجال العلوم الهندسيه التطبيقية لعام 2023 الدورة السادسة والتى تطلقها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

أضاف رئيس الجامعة ان الجامعة المصرية اليابانية تفتخر بعلمائها الذين يرفعون اسمها عاليا في مجال البحث العلمي فى المسابقات العلمية سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولي، مُشيدا بدور علماء الجامعة في خدمة العلم والمجتمع وإسهامهم في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.