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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أستاذة بالجامعة المصرية اليابانية تفوز بجائزة محمد ربيع ناصر في العلوم الهندسية

جامعة المصرية اليابانية
جامعة المصرية اليابانية
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هنأ الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  الدكتورة مروة  القاضي الأستاذ بكلية هندسة الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة  بمناسبة فوزها بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمى فى مجال العلوم الهندسيه التطبيقية لعام 2023 الدورة السادسة والتى تطلقها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

أضاف رئيس الجامعة ان الجامعة المصرية اليابانية تفتخر بعلمائها الذين يرفعون اسمها عاليا في مجال البحث العلمي فى المسابقات العلمية   سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولي، مُشيدا بدور  علماء الجامعة في خدمة العلم والمجتمع وإسهامهم في  دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة  ورؤية مصر 2030.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هندسة الطاقة تنمية المستدامة جامعة الدلتا خطة الدولة رؤية مصر 2030 كلية هندسة للبحث العلمي