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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته شنقًا في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أقدم شاب بمحافظة الدقهلية علي الانتحار بشنق نفسه داخل منزله بقرية موافى الأطرش مركز شربين بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة وجرى نقل جثته الي مشرحة مستشفي شربين العام تحت تصرفات النيابة العامة. 
 تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بمصرع شاب شنقاً داخل منزله بقرية موافي الاطرش مركز شربين.
 انتقل علي الفور ضباط مباحث مركز شرطة شربين الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "حاتم. م. ي"، 26 عاماً، وذلك بعدما قام بشنق نفسه داخل منزله بسبب مروره بزمة نفسية سيئة.
 جرى نقل الجثة الي مشرحة مستشفي شربين العام تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم . 
 وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. 
كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. 
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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