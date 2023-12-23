نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة تنظم المؤتمر العلمى الثانى بحضور نخبة من الأساتذة.. صور

اقامت نقابة اطباء الاسنان بالقاهرة المؤتمر العلمى الثانى بحضور الدكتور حازم عزت البرى، عضو مجلس ادارة نقابة اطباء اسنان القاهرة ونخبة من اساتذة طب الاسنان فى الجامعات المصرية، لعرض كل ماهو جديد وحديث فى طب الاسنان وذلك فى اكاديمية الاميرة فاطمة للتدريب المهنى التابعة لوزارة الصحة المصرية فى الفترة من ٢١-٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ .

وتناول المؤتمر العديد من المواضيع المهمة، التى تهم مجتمع طب الاسنان فى مجالات التركيبات الثابتة وكيفية عمل اعادة تاهيل الفك الفاقد لعدد كبير من الاسنان الى فك متكامل الاسنان من التركيبات التجميلية .

و فى مجال جراحة الوجه والفكين ومحاضرات متعددة فى مشاكل مفصل الفك والالم الناتج عنها واسبابه والغدد اللعابية ومشاكلها وجراحتها.. بالاضافة الى بعض المحاضرات فى زراعة الاسنان .

كما تناولت الندوة فى اليوم الثانى عرض بعض التفاصيل الخاصة بمجال علاج الجذور ومحاضرات عن التقنيات الحديثة فى استخدام الاشعة المقطعية فى التشخيص الحديث وبعض المحاضرات عن اهم المواد الحديثة المستخدمة فى علاج الجذور وفوائدها فى الوصول لاعلى درجات نجاح العلاج.

ثم انتهى المؤتمر بعرض تفصيلي بمجال علاج اللثة وامراض الفم واحدث ما وصلت اليه الابحاث فى استخدام الاسنان المخلوعة من نفس المريض فى الطعم العظمى وتعويض العظم المفقود.

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