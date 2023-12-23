ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة تنظم المؤتمر العلمى الثانى بحضور نخبة من الأساتذة.. صور

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقامت نقابة اطباء الاسنان بالقاهرة المؤتمر العلمى الثانى بحضور  الدكتور حازم عزت البرى، عضو مجلس ادارة نقابة اطباء اسنان القاهرة ونخبة من اساتذة طب الاسنان فى الجامعات المصرية، لعرض كل ماهو جديد وحديث فى طب الاسنان وذلك فى اكاديمية الاميرة فاطمة للتدريب المهنى التابعة لوزارة الصحة المصرية فى الفترة من ٢١-٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ .
وتناول المؤتمر العديد من المواضيع المهمة، التى تهم مجتمع طب الاسنان فى مجالات التركيبات الثابتة وكيفية عمل اعادة تاهيل الفك الفاقد لعدد كبير من الاسنان الى فك متكامل الاسنان من التركيبات التجميلية .
و فى مجال جراحة الوجه والفكين ومحاضرات متعددة فى مشاكل مفصل الفك والالم الناتج عنها واسبابه والغدد اللعابية ومشاكلها وجراحتها.. بالاضافة الى بعض المحاضرات فى زراعة الاسنان .
كما تناولت الندوة  فى اليوم الثانى عرض بعض التفاصيل الخاصة بمجال علاج الجذور ومحاضرات عن التقنيات الحديثة فى استخدام الاشعة المقطعية فى التشخيص الحديث وبعض المحاضرات عن اهم المواد الحديثة المستخدمة فى علاج الجذور وفوائدها فى الوصول لاعلى درجات نجاح العلاج. 
ثم انتهى المؤتمر  بعرض تفصيلي بمجال علاج اللثة وامراض الفم واحدث ما وصلت اليه الابحاث فى استخدام الاسنان المخلوعة من نفس المريض فى الطعم العظمى وتعويض العظم المفقود. 

received_344236428336599
received_344236428336599
received_323162307353895
received_323162307353895
received_1115275593176076
received_1115275593176076
received_757769106260111
received_757769106260111
received_335131965968566
received_335131965968566
received_327856820152195
received_327856820152195
received_380916860990604
received_380916860990604
received_218437867974952
received_218437867974952
علاج حفل مؤتمر نقابة طب الاسنان