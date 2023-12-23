محافظة قنا تطلق مبادرة "بلغني" لتلقى بلاغات ضد السائقين المخالفين

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه سيتم التنسيق مع الرقابة الإدارية لإستقبال شكوى المواطنين المتضررين من عدم إلتزام سائقى الاجرة والسرفيس بخط السير أو التعريفة المقررة من خلال مبادرة "بلغنى". وذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف عبد الباقي، أن سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل : الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بتلقي البلاغات والشكاوي التى يتم رصدها من خلال المبادرة أولا بأول واحالتها علي الفور للجهات المختصة، بالإضافة إلى متابعة الشكوي والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم .