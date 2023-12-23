السيطرة على حريق منزل في الفيوم

اندلع حريق هائل منذ قليل في منزل مكون من ثلاث طوابق بجوار المدرسه الثانويه بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل، فيما هرعت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إبشواي بالفيوم، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق في منزل مكون من ثلاث طوابق بجوار المدرسه الثانويه بنطاق المركز.



وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، والسيطرة على ألسنة اللهب، قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، إلا أنّ النيران التهمت معظم محتويات المنزل.



وتبينّ أنّ الحريق اندلع جراء حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، أدى لاشتعال النيران في محتويات المنزل.

وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصه التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة