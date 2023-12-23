محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكاواهم

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إستقبال المواطنين بمكتبه، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين ، وسميه حسن مدير إدارة تشغيل الشباب .

ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن محافظ قنا استقبل كل مواطن على حده ، واستمع لشكواهم ، وتم بحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن .

وأضاف عبد الباقي أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي ، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص ، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع، مشيرا إلى أن محافظ قنا، وجه المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة الخاصه بالمواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة ، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .