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السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 776 شاحنة و678 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 401 شاحنة و668 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500  طن بضائع، 375 شاحنة و10 سيارة.


ويستعد ميناء سفاجا اليوم  لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن هي  امل، دليلة، الرياض وبوسيدون اكسبريس  وغادرت ثلاث سفن  هي الرياض، الحرية ودليلة، كما تم تداول 2080 طن بضائع و272 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 580 سيارة بوزن 1160 طن قادمة من جدة بينما استقبل الميناء بالامس السفينة ENGI  قادمة من السودان.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع ميناء سفاجا