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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى المكسيك الأربعاء

بلينكن
بلينكن
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يتوجه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى المكسيك الأربعاء المقبل، للقاء الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ومناقشة الهجرة غير النظامية غير المسبوقة في نصف الكرة الغربي. 
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت أن بلينكن سيترأس وفدا يضم وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ومستشارة الأمن الداخلي بالبيت الأبيض ليز شيروود راندال.

وبحسب البيان، يحدد الوفد الأمريكي خلال زيارته مكسيكو سيتي السبل التي ستتعامل بها المكسيك والولايات المتحدة مع تحديات أمن الحدود، بما في ذلك الإجراءات لتمكين إعادة فتح موانئ الدخول الرئيسية عبر حدودهما المشتركة.

ومن المقرر أن يجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة بإعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية، ويؤكد الحاجة الملحة إلى مسارات قانونية والمزيد من إجراءات الإنفاذ من جانب الشركاء في جميع أنحاء المنطقة.
 

المكسيك بلينكن الخارجية الأمريكية الهجرة غير النظامية