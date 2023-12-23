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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شاهد.. أضواء عيد الميلاد المبهرة في نيويورك

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد
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عرضت فضائية "يورو نيوز" فيديو يعرض حي ديكر هايتس في بروكلين أضواء عيد الميلاد المذهلة، وهو أحد أنشطة العطلات المفضلة في نيويورك.

تقول تسفيتانا جولو وهي تحمل ابنتها البالغة من العمر 18 شهرًا بين ذراعيها: "في كل عيد ميلاد يأخذني والداي وأنا أفعل ذلك مع عائلتي، بنفس التقليد، حتى تتمكن من القيام بذلك مع أطفالها أيضًا".

وفي كوريا الجنوبية، عادت زينة عيد الميلاد وعروض الأضواء إلى شوارع سيول بعد توقف مؤقت بسبب جائحة كوفيد-19.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاستقبال عيد الميلاد المجيد يوم 7 من شهر يناير المقبل.

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