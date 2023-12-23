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السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

ذهب
ذهب
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استقر  سعر جرام الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 بعد ارتفاعه أمس، بقيمة 45 جنيها علي الأقل داخل محلات الصاغة والذي شمل معظم الأعيرة الذهبية.


وسجل سعر عيار 21 حوالي 3015 جنيه للبيع و 3035 جنيه للشراء و عيار 18 حوالي 2584 جنيه للبيع و 2601 جنيه للشراء .

ووصل سعر عيار 24 حوالي نحو 3446 جنيه للبيع و 3469 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 2010 جنيه للبيع و 2023 جنيه للشراء.
 

كما وصل سعر أوقية الذهب نح 107.2 ألف جنيه للبيع و 107.9 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 3.445 مليون جنيه للبيع و 3.5 ميون جنيه للشراء.
 

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.12 ألف جنيه للبيع و 24.3 ألف جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب أوقية الذهب