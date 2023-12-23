استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

السبت 23/ديسمبر/2023 - 08:58 ص

استقر سعر جرام الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 بعد ارتفاعه أمس، بقيمة 45 جنيها علي الأقل داخل محلات الصاغة والذي شمل معظم الأعيرة الذهبية.



وسجل سعر عيار 21 حوالي 3015 جنيه للبيع و 3035 جنيه للشراء و عيار 18 حوالي 2584 جنيه للبيع و 2601 جنيه للشراء .

ووصل سعر عيار 24 حوالي نحو 3446 جنيه للبيع و 3469 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 2010 جنيه للبيع و 2023 جنيه للشراء.



كما وصل سعر أوقية الذهب نح 107.2 ألف جنيه للبيع و 107.9 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 3.445 مليون جنيه للبيع و 3.5 ميون جنيه للشراء.



بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.12 ألف جنيه للبيع و 24.3 ألف جنيه للشراء.