طائرات الاحتلال تقصف منزلا جنوب لبنان

قصفت طائرة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزلًا في أطراف بلدة يارون جنوب لبنان، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 24 صاروخًا أطلق من لبنان اتجاه المستوطنات في شمال الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وأفادت بأن صفارات الإنذار دوت لحظة رصد الصواريخ، مُشيرة إلى أنه لم ينتج عنها أي إصابات.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال، منذ أن أطلقت الفصائل الفلسطينية، عملية طوفان الأقصى في الـ 7 من أكتوبر الماضي، ردًا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.