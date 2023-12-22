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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. أهلي جدة يضرب الحزم برباعية نظيفة

مباراة أهلي جدة والحزم
مباراة أهلي جدة والحزم
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اكتسح فريق أهلي جدة، نظيره الحزم برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على الحزم بهدف للا شئ، سجله الجزائري رياض محرز في الدقيقة 54+1.

وفي الشوط الثاني، سجل لاعبو الراقي 3 أهداف، عن طريق جابري فيجا في الدقيقة 58، وفراس البريكان في الدقيقة 81، واختتم ميريح ديميرال الرباعية في الدقيقة 90+1.

وبتلك النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، خلف النصر الوصيف بـ40 نقطة وللأخير مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد الحزم عند 12 نقطة ليتذيل الترتيب في المركز الثامن عشر والأخير.

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