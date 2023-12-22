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السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. نتنياهو يحلم: نحن بحاجة إلى النصر.. وحماس: أهدافكم محكوم عليها بالفشل

العدد
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 23 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

نتنياهو يحلم: نحن بحاجة إلى النصر.. وحماس: أهدافكم محكوم عليها بالفشل

السيسى يؤكد لماكرون ضرورة وقف العمليات العسكرية فى غزة لحماية المدنيين

مصر وفرنسا تحذران من توسيع نطاق الصراع فى المنطقة.. وضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية

.. ومجلس الأمن الدولى يؤجل التصويت على مشروع قرار غزة

الولايات المتحدة تعلن أنها تستطيع دعم مشروع قرار "تم تنقيحه" أمام مجلس الأمن

الاتحاد الدولى للنقابات يدعو لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة

«سى إن إن:» إسرائيل اسقطت قنابل تزن ٩٠٠كيلوجرام على غزة

«رايتس ووتش» تدين الرقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين على «فيسبوك»

أنجولا تنسحب من أوبك بعد خلاف على حصص إنتاج البترول

مفاعل نووى جديد جاهز للعمل فى كوريا الشمالية

20 دولة انضمت لتحالف البحر الأحمر ضد الحوثيين

باريس تغلق سفارتها في النيجر مع رحيل آخر جندى فرنسى

نتنياهو السيسي حماس وقف العمليات العسكرية غزة