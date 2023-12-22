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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. الأهلي يتقدم على أوراوا بثنائية في الشوط الأول

احتفال ياسر إبراهيم
احتفال ياسر إبراهيم
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حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما بثنائية مقابل هدف في مرمى أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع  على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية. 

سجل ثنائية المارد الأحمر كلا من ياسر إبراهيم  في الدقيقة 18 وبيرسي تاو في الدقيقة 25، بينما سجل هدف الفريق الياباني اللاعب خوسيه كانتي في الدقيقة 44.
 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي 

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول 

خط الوسط : أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور 

خط الهجوم :حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا 

تُدير الأمريكية توري بينسو مباراة  اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

بيرسي تاو الأهلي وأوراوا الياباني كأس العالم للأندية 2023