صلاح مغاورى: المواجهات العسكرية على غزة بلغت حدًا غير معقول

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المواجهات العسكرية التي تجري على قطاع غزة بلغت حدًا غير معقول، حيث إن استهداف المدنيين ما زال مستمرًا، وهناك مواجهات شرسة تدور في شوارع قطاع غزة باختلاف المناطق.

وأضاف مغاوري، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المشاهد التي يراها المواطنون أصبحت تؤرق الكثيرين، فهي مشاهد مؤلمة للغاية، وما زالت آلة الحرب الإسرائيلية تعمل بعنف في قتل المدنيين والأطفال والنساء، حيث إننا نشاهد تحت الأنقاض المزيد من الضحايا الذين يسقطون بلا ذنب لهم باستثناء أنهم الآن مستهدفون.

وأوضح الكاتب الصحفي أن المساعدات المصرية تسير في اتجاهين، الأول الاتجاه السياسي، والآخر الإغاثي، حيث إن الجهود المصرية تعمل على وقف العدوان، والعمل على إثناء إسرائيل عن التمادي في عدوانها.

وأكد الكاتب الصحفي أن مصر تقدم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، وهناك أسطول من الشاحنات المصرية التي تتوجه إلى القطاع، إلا أن إسرائيل هي التي تعرقل دخول هذه المساعدات من الجانب الفلسطيني.