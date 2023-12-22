"غرفة السياحة": حملات إعلامية لتوعية المواطنين في مواجهة سماسرة الحج

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوي، عن تدشين حملة إعلامية من خلال التعاقد مع كبرى شركات التسويق الإلكتروني بهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين بأهمية السفر للحج عن طريق شركات السياحة فقط وتجنب التعامل مع السماسرة والوسطاء، وذلك الى جانب قيام الغرفة بالتعاقد مع شركة إنتاج فنى لإنتاج مادة إعلامية مرئية ومسموعة تدشينها بالحملة الإعلانية.

وأوضح تقرير لجنة تسيير أعمال الغرفة المقدم إلى الجمعية العمومية تمهيدا لعقد اجتماعها العادي الخميس المقبل، انه تم إتاحة الفرصة للشركات لتوثيق عقود العمرة على مدار الموسم ودون التقيد بموعد نهائي للتوثيق مثل المواسم السابقة، حيث وافقت الوزرة على أن يكون آخر موعد للتوثيق وفقًا لما تقرره وزارة الحج والعمرة في هذا الشأن حرصًا على إتاحة العمل في نشاط العمرة لأكبر عدد ممكن من الشركات السياحية.

وتابع التقرير: "وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، حرصت الغرفة علي توفير كافة المتطلبات لشركات الطيران الناقلة للمعتمرين للحفاظ علي تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة بالمطارات والمنافذ من خلال توفير أجهزة القارئ الإلكتروني للحفاظ علي سفر حاملي التأشيرات التي تحتاج إلى التسجيل على البوابة بسهولة ويسر، فضلًا عن استمرار الآليات الإلكترونية المنشأة بين الوزارة والغرفة لسرعة توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية المنفذة لرحلات العمرة ونظيرتها السعودية بسهولة ويسر، في ظل الاتجاه العام بتقليص تداول الأوراق والتحول الرقمي في القطاع السياحى، بجانب الحفاظ على النقاط الإيجابية والمكتسبات التي تحققت المواسم الماضية مثل (فتح مطار الطائف – إعفاء المشرفين والرضع من المستحقات المالية على البوابة).