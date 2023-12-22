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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا ترسل دفعة أخرى من المساعدات لسكان غزة

طائرة روسية
طائرة روسية
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أنها أرسلت 20 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة على متن طائرة تابعة للوزارة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية.
وجاء في البيان الذي نشر على قناة الوزارة على تطبيق "تلجرام أن "طائرة من طراز إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ توجهت إلى مدينة العريش المصرية حاملة الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية".
وأوضح البيان أن الشحنة تشمل مواد غذائية وأدوية وملابس وغيرها من الضروريات، مشيرا إلى أن تنفيذ المهمة الإنسانية يجري بناء على أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعليمات وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.
 

غزة العريش المساعدات الإنسانية