انطلاق مبادرة "الوعي حياة" في مراكز الشباب بدمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، ان مديرية الشباب والرياضة تواصل دورها في نشر التوعية الثقافية من خلال مبادرة "الوعى حياة" بمحافظة دمياط حيث تواصل وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ،بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف (مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية) ومديرية الشباب والرياضة بدمياط ( إدارة الشباب)تنفيذ ندواتها التثقيفية بمركز شباب مدينة دمياط بمشاركة ١٠٠ عضو من فتيات وشباب أندية الفتاة والتطوع بمحافظة دمياط

تناول المحاضرون عدة محاور أبرزها أهمية الوعي في حياة الفرد وتأثيره على إتخاذ القرارات الصحيحة وطبيعه العلاقة بين الوعي والتنمية الشخصية والمهنية، أثر الوعي في إستقامة الإنسان وكيف يؤثر الوعي في سلوكيات الفرد والحفاظ على الأخلاق القيمة ، وتحقيق الاستقامة الشخصية والمساهمة في بناء مجتمع أخلاقي، بالإضافة إلى أهمية الوعي الوطني في تعزيز الإنتماء والمسئولية تجاه الوطن ، عوضاً عن دور الوعي في تحصين المجتمع ضد التحديات والتهديدات المختلفة وتعزيز القدرة على التكيف والتحمل في وجه التحديات.

وفي ختام الندوة تعرف المشاركين على دور التعليم في تعزيز الوعي وتطوير التفكير النقدي، وكيف يمكن تكامل الوعي مع عمليات التعلم والتطوير الشخصي وتأثيره على السلوك الفردي والجماعي بطريقه ايجابيه ومن أهمها الالتزام بالآداب العامة والسلوكيات المجتمعية مما يساهم في بناء مجتمع يسوده التعاون والاحترام وينعكس بدوره في تعزيز الاستقرار والتسامح في المجتمعات.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.