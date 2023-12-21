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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. رئيس حي الدقي: إزالة بناء مخالف بميدان المساحة

حملات حي الدقي
حملات حي الدقي
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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي الإدارات والأجهزة المعنية بأعمال الرصد باليقظة التامة والمتابعة الدورية لأي حالات تحويل للنشاط أو البناء أو التعلية بالمخالفة في المهد والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

فى هذا الإطار قام حي الدقي برئاسة اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق بإيقاف وإزالة حالة بناء مخالف بميدان المساحه كما تم التحفظ علي المعدات والأدوات المستخدمه واحاله المخالف للعرض علي النيابه العامه،ويأتي ذلك بناء علي تعليمات محافظ الجيزه لتحقيق الردع العام 
وتاتي اسباب ذلك لصدور قانون التصالح الجديد  رقم ١٧٨ لسنه ٢٠٢٣ والجهل به اعتقادا انه يجوز التصالح علي أعمال حديثه.


 

 

حي الدقي إزالة حالة بناء مخالف ميدان المساحة النيابة العامة محافظة الجيزة الجيزة