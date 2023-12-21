الهلال يدك أبها بسباعية نظيفة في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال، مساء اليوم الخميس، فوزًا عريضًا على ضيفه أبها بسباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

واصل الزعيم عروضه القوية في الموسم الجاري 2023-2024 بالدوري السعودي، ليحقق فوزه رقم 16، كما لم يتلق أي خسارة حتى الآن في دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بثنائية دون رد، سجلها الثنائي الصربي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، في الدقيقتين 18 و25 من ركلة جزاء على الترتيب.

في الشوط الثاني، أحرز سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 72، وأضاف سافيتش رابع الأهداف في الدقيقة 79، ثم سجل محمد كنو الهدف الخامس في الدقيقة 82، قبل أن يضع البرتغالي روبن نيفيز بصمته بهدف في الدقيقة 86، وقبل أن يختتم سافيتش السباعية وثالث أهدافه في اللقاء في الدقيقة 90+5، ليحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله (هاتريك).

بتلك النتيجة، وسع الهلال فارق النقاط مع النصر على صدارة الدوري السعودي إلى 13 نقطة، حيث يتربع الزعيم على الصدراة بـ50 نقطة، بينما يتبقى للعالمي مباراة مؤجلة ويخوض مواجهة غدًا أمام الاتفاق، فيما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.