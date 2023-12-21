ضبط وإزالة حالة بناء مخالف بشارع نادي الصيد بالدقي

شن حي الدقي صباح اليوم الخميس، حملة مكبرة للتصدى لمخالفات البناء واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والاحياء بالتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي الاراضي الزراعية وبناء مخالف.

ورصد الحي أعمال بناء مخالف للرسومات الهندسيه للعقار رقم ٢٦ شارع نادي الصيد، وبهدف زياده المساحه المقرره لغرف الخدمات، جاء ذلك بمتابعة واشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي.

تم تحرير محضر وازاله الأعمال المخالفه فور اكتشفها لتحقيق الردع العام.

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

حيث تشهد محافظة الجيزة حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف في كافة المراكز والمدن والأحياء وعلى مدار الساعة فى ضوء توجيهات الدولة فى ذلك الصدد.