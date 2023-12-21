بقيادة طارق حامد.. ضمك يواصل انتصاراته في الدوري السعودي

واصل فريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، انتصاراته في بطولة الدوري السعودي بالموسم الجاري 2023-2024، بفوز عريض على الطائي بثلاثية نظيفة.

وفاز ضمك على الطائي بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ملعب نادي ضمك، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وشارك طارق حامد في المباراة أساسيًا، وشارك حتى نهاية اللقاء، ليسهم في استمرار انتصارات ضمك في الدوري السعودي ونتائجه المميزة في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، لتأتي أهداف المباراة في الشوط الثاني عن طريق فاروق شافعي وعبدالقادر بدران ونيكولاي ستانسيو في الدقائق 57، 85، و90+11 على الترتيب.

وشهد اللقاء حالة طرد في صفوف الطائي، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيرنارد مينساه في الدقيقة 90+1.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 30 نقطة، ليقفز إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.