شوط أول سلبي بين ضمك والطائي بمشاركة طارق حامد

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد ونظيره الطائي، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب نادي ضمك، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، ويظهر بشكل جيد مع فارس الجنوب، منذ انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من اتحاد جدة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ضمك والطائي بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك.

ويحتل ضمك، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز الثالث عشر وفي رصيده 17 نقطة.

وبدأ ضمك، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: سلطان فقيهي - فاروق شافعي - عبدالقادر بدران - ضاري العنزي.

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانسيو.

وفي الهجوم: أحمد الزين - عبدالعزيز الشهراني - جورج نكودو.