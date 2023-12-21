الاتحاد المصري وNBA يحتفلان اليوم العالمي الأول لكرة السلة بتجهيز 30 مدرسة.. صور

أعلن كلًا من NBA Africa والاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الخميس، عن خطتهما لتجهيز 30 مدرسة في محافظة الغربية بحلقات كرة سلة جديدة في إطار جهودها لإتاحة لعبة كرة السلة للشباب المصري. بالإضافة إلى ذلك، ستتبرع NBA Africa والاتحاد المصري بكرات سلة لجميع المدارس المشاركة وتجديد 13 ملعب بالإضافة إلى الملاعب التي تم تجهيزها ستخدم أكثر من 15،000 فتيدوفتاة في منطقة الغربية.

وتمثل هذه المبادرة أول تبرع من NBA Africa في مصر، وتأتي ضمن جهود الاتحاد للمساهمة في تأسيس بنية تحتية قوية لكرة السلة وتطوير اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي الأول لكرة السلة في مركز للناشئين تابع لـNBA يضم 80 فتى وفتاة من بينهم 10 أطفال من ذوي الهمم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 وأصغر بمدرسة ثانوية مشتركة في الغربية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الدكتور مجدي أبوفريخة ونائب الرئيس ورئيس NBA Egypt محمد عبد المطلب سليمان.

وقال سليمان: نحن متحمسون للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة من خلال هذه المبادرة وتوسعة جهودنا في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف: منذ إطلاق فرعنا في القاهرة قبل عام تقريباَ، نسعى جاهدين لجعل كرة السلة متاحة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية، ونتطلع إلى إمداد المدارس الحكومية بالبنية التحتية الأساسية التي ستساعد المزيد من الطلاب على تعلم وممارسة اللعبة ونشجع جميع الشركاء المستقبليين على التعاون في مشروع التبرع بحلقات كرة السلة للمساعدة في توفير مناخ أفضل لهذه اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور مجدي أبو فريخة انه يتقدم بالشكر لكل من ساهم في بناء هذا المشروع وخاصة NBA Africa علي دعمهم المستمر حيث أن هذه المبادرة تعني الكثير بالنسبة لنا والمدارس هي المكان الذي يبدأ فيه النمو المبكر للأطفال ولهذا السبب ركزنا في المبادرة على تجديدات الملاعب والتبرع بالأطواق وكرات السلة للمدارس.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للسلة: نأمل أن نكون قادرين على المضي قدمًا بهذه المبادرة ومواصلتها في مراكز الشباب وأندية كرة السلة الرسمية في نهاية المطاف. هدفنا هو الارتقاء بكرة السلة إلى مستوى جديد تمامًا في مصر.



