غدًا.. ندوة وأمسية فلكية في مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة في الخامسة من مساء غد الجمعة، ندوة تتناول مراحل تطور علم الفلك الأساسية.

كما تستعرض تاريخ هذا العلم بقواعده الأساسية التي يرتكز عليها علم الفلك الحديث، كذلك تركز على الاكتشافات المتوالية التي شهدها علم الفلك في تاريخه الطويل، إضافة إلى أبرز العلماء الذين طوروا دراسة الأجرام السماوية وأحدثوا انقلابات عظيمة في رصد السماء وتحديد بنياتها وقوانينها، ويعقب الندوة التى يقدمها فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك أمسية فلكية بمقر المكتبة لرصد القمر وأهم الكواكب في مجموعتنا الشمسية.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ان الامسية تتضمن العديد من الأنشطة مثل رصد سطح القمر باستخدام تليسكوباتها الخاصة لمشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب وكذلك كوكب المشرى أكبر كواكب المجموعة الشمسية مع أقماره الجاليلية وبالعين المجردة سيتم التعرف على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها من داخل المدينة مع الإشارة من خلال الشرح والتقديم إلى كيفية تحديد الإتجاهات بالنجوم، وهو يطرح الفكرة العامة لما قام البشر على مر السنين فى العصور القديمة.