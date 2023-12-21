وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوى همم وختام برامج تدريبية للعاملين بمديرية جنوب سيناء

سلمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، 11 عقد عمل لشباب ذوى همم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة فى سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع عجلات الإنتاج والمشاركة فى عمليات التنمية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوى الهمم ودمجها داخل المجتمع.

ونوه أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريره للوزارة ، إلى إنتهاء البرنامج التدريبى لـ 28 من العاملات بالمديرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب ( برنامج المسئول الحكومى المحترف ) ، الذى يهدف إلى تدريب موظفى الخطوط الأمامية التى تتعامل مباشرة مع الجمهور، لرفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء ، وكذلك 2 من العاملين بالمديرية ضمن برنامج ( المرأه تقود فى المحافظات المصرية ) ، والذي استمر لمدة 23 يومًا تدريبيًا ، وهى ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات ، ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا.

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