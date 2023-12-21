صفقة محتملة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال تتضمن 30 محتجزًا إسرائيلياً مقابل أسرى بارزين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفقة التبادل المطروحة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن إطلاق 30 إلى 40 محتجزًا إسرائيليًا، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن الصفقة المطروحة تتضمن انسحابًا جزئيًا من بعض المناطق بقطاع غزة، مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر.

ودخلت جهود الوساطة المصرية-القطرية من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة وإطلاق سراح بعض المحتجزين والأسري لدي الجانبين في قطاع غزة مرحلة متقدمة، وسط حراك لافت للمشاورات الجارية بين الوسطاء ومسؤولين بارزين في كل من إسرائيل وحركة حماس، التي وصل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة، أمس الأربعاء.