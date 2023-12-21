بعد ارتفاعات تاريخية.. هدوء نسبي في أسعار الذهب اليوم الخميس

تشهد أسعار الذهب حالة من الهدوء النسبي مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023؛ دون أن يتغير عن ختام أسعار الأمس والتي شهدت ارتفاعات لمستويات تاريخية لسعر المعدن الأصفر لم تشهده الأسواق المحلية من قبل .

ويرجع السبب الأساسي وراء ارتفاع سعر الذهب، بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وأن الفائدة قد تتناقص في الـ 3 أشهر المقبلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الذهب 100 دولار في ساعتين فقط، وهو ما انعكس بقوة على السوق المحلي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر إقبالا وانتشارا في السوق المصرية اليوم) اليوم 3000 جنيه للبيع، مقابل 2990 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة) اليوم 3428 جنيهًا للبيع، مقابل 3417 جنيهًا للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2571 جنيهًا للبيع، مقابل 2562 للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2000 جنيه للبيع، و1993 جنيهًا للشراء

وزاد سعر جرام الذهب عيار 12 الآن عند 1714.25 جنيه للبيع، بينما حقق نحو 1708.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) نحو 23.76 ألف جنيه للبيع و 23.92 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 3.4 مليون جنيه للبيع و 3.417 مليون جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب (والتي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب) نحو 105.6 الف جنيه للبيع و106.3 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر الأوقية العالمية لـ 2037 دولارا للبيع، و 2036 دولارا للشراء.

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة و الدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل و السبائك.

وعند حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.