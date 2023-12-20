وزير العدل الفلسطيني: نثمن الموقف المصري والعربي الداعم للحق الفلسطيني والمعارض للتهجير



قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني الفلسطيني، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الأمم المتحدة لصالح سياساتها ولخدمة مصالحها، وتستخدم حق النقض "الفيتو" لإفشال الجهود الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأَضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فرق بين فرض الهدنة أو تمديد الهدنة أو وقف الحرب، لأن إسرائيل خالفت القانون الدولي بإعلان الحرب على إقليم تحتله، روسيا حتى الآن لم تعلن الحرب على أوكرانيا.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيل يواصل كل أشكال الإرهاب العسكري والسياسي ضد الشعب الفلسطيني، كما أننا سنواصل النضال من أجل استعادة حقوقنا المشروعة.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أننا نساند أي قرار بوقف الحرب على قطاع غزة ويساعد في إدخال المساعدات للقطاع، وعلى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي اتخذ قرار فوري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



كما ثمّن الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، الموقف المصري والعربي الداعم للحق الفلسطيني والمعارض لسياسات الاحتلال الهادفة لتهجير أهالي قطاع غزة قسريًا.