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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب شباب اليد يفوز على المنتخب السعودي الأول 35-28 استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب لكرة اليد
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فاز منتخب مصر للشباب لكرة اليد مواليد 2004، على المنتخب السعودي الأول، بنتيجة 35-28، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

قدم منتخب مصر للشباب مباراة قوية بقيادة المدرب الوطني طارق محروس المدير الفني، وأنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدفين، قبل أن يواصل تفوقه وينهي الشوط الثاني والمباراة لصالحه بفارق 7 أهداف بنتيجة 35-28.

تأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب العام المقبل، وكذلك ضمن استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا بالبحرين يناير المقبل.

ويواصل منتخب الشباب معسكره بالمركز الأولمبي بالمعادي بالتزامن مع معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لكأس الأمم الأفريقية للرجال يناير المقبل في مصر.

منتخب مصر للشباب لكرة اليد طارق محروس