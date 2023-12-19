لأول مرة.. كلية الألسن بجامعة الأقصر تحتضن فعاليات يوم ثقافات الشعوب

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم ثقافات الشعوب الذي تحتضنه كلية الألسن للمرة الأولى في تاريخ جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن، بحضور عمداء كليات الفنون والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد صبري وكيل وزارة التربية والتعليم، ووكلاء الكلية ورؤساء ومشرفو الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقال رئيس جامعة الأقصر في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود النوبي، أن الاحتفال بـ"يوم ثقافات الشعوب" يأتي فى إطار حرص كلية الألسن على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تمكين الطلاب من إبراز ثقافات وحضارات الدول التي يدرسون لغاتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب وتنمية مبادئ العمل الجماعي بين المشاركين في بيئة تعليمية وثقافية ثريّة.

وأضاف الدكتور حمدي محمد حسين، نرحب ونثني على الجهود التي بذلت من إدارة الكلية لتنظيم هذا الاحتفال الذي من المتوقع أن يصبح عيدًا سنويًا لكلية الألسن بمشاركة واسعة من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس؛ حيث يقدّمون خلاله أبرز رموز ثقافات وتراث وأزياء وتقاليد وفنون.

وأكد الدكتور محمد نصر الجبالي، أن الكلية اتخذت هذه المبادرة من منطلق تفرد كلية الألسن بتنوعها اللغوي والثقافي وتميزها بين الكليات الأخرى في الجامعة والإقليم وخصوصية مدينة الأقصر، مشيرًا إلى أن الهدف من الفعالية إرساء ثقافة تقبل الآخر لدى الطلاب وإثراء ثقافتهم عن الحضارات الأخرى، والانفتاح على المجتمع المحيط بالكلية والجامعة.

وقدم عميد كلية الألسن الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على جهودهم لإنجاح الفعالية والروح الإيجابية التي يبديها الجميع لخدمة الكلية، كما وجه عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة على الدعم المتواصل للكلية.

وجرى على هامش الفعالية تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين في الأنشطة المختلفة ومختلف المسابقات.

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