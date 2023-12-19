مدرس بالمعاش ينهي حياته قفزًا أسفل عجلات المترو بمحطة فيصل في بولاق الدكرور

أقدم مدرس بالمعاش على إنهاء حياته قفزا أسفل عجلات قطار المترو بمحطة فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها أقدام شخص علي إنهاء حياته قفزا أسفل عجلات المترو بمحطة مترو فيصل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على أشلاء جثة تم التوصل لهوية المتوفي وتبين أنها لمدرس بالمعاش مواليد 1957م، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل وسبب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.