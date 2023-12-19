رئيس جامعة سوهاج يعلن بدء تشغيل جهاز ليزر لتفتيت حصوات الكلي بالمستشفى الجامعي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن بدء تشغيل جهاز ليزر لتفتيت حصوات الكلي بقسم المسالك البولية، بهدف خدمة المرضى المترددين علي وحدة مناظير المسالك البولية، وذلك بمبني عبيد بمقر المستشفي الجامعي القديم.

وأكد النعماني انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين في كافة التخصصات، تم البدء في تشغيل هذا الجهاز والذي سيساهم في القضاء علي قوائم إنتظار مرضي الحصوات المسالك البولية، و الحد من معدلات الفشل الكلوي، حيث يعد هذا الجهاز الأحدث في علاج حصوات الكلي والمسالك لدي الأطفال والبالغين وكبار السن، من محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة،

وخلال متابعة رئيس الجامعة لأعمال تشغبل الجهاز داخل وحده مناظير المسالك بالمستشفي الجامعي أكد ان قسم جراحة المسالك البولية بالجامعة يمتلك كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتي تجعله في مقدمه هذا التخصص في جامعات مصر وخارجها، حيث يعد هذا الجهاز تكميلاً للأجهزة التي توجد بالقسم والتي تندرج نحو اجهزة التدخل الجراحي المحدود مثل جهاز تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية الذي تم توريده وتشغيلة منذ عامين.

وأوضح الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك، انه بواسطة ‏هذا الجهاز سوف يتم إستخدام المناظير المرنة لعلاج كافة أنواع الحصوات، فمرونة هذه المناظير ودقتها تجعلها أكثر اماناً وتمكنها من الوصول الى أى مكان فى الجهاز البولى و إلى اكثر الأماكن صعوبة، فتفتيت الحصوة بالليزر هي طريقة جراحية لإزالة حصوة كلوية، أو حالبية، أو مثانية، والتي تسبب ألماً حاداً عند تحركها و مضاعفات اخري مثل النزيف البولي و الالتهابات المتكررة و الضمور الكلوي و اخيراً الفشل الكلوي الحاد او المزمن، مضيفاً ان العملية تجرى تحت تخدير موضعي او عام وتعتبر أقل خطراً من الجراحة، كما يستطيع المريض ان يغادر المستشفى في نفس اليوم الذي تم به الجراحة.