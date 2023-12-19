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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العلاج الحر توصي بغلق 11 منشأة طبية مخالفة بالدقهلية

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضى، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.
جاء ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.
وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع  الماضى بالمرور على 152 منشأة طبية ، تشمل 5 مستشفيات وعيادات تخصصية فضلاً عن 18 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 11 مركزاُ ومعملاً دون ترخيص .
كما أشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 18 فيما، تم رصد منشآتين مخالفتين لإشتراطات مكافحة العدوى،  علاوة على توجيه 8إنذارات واستصدار قرارات إغلاق لنحو 11 منشأة مخالفة وإعادة فتح 10 أخرى.
وأعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوى.

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