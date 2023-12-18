بعد التألق في مونديال الأندية.. عروض سعودية لثلاثي الأهلي الشناوي وعبدالمنعم والشحات

رغم حالة التركيز التي تسيطر على لاعبي الأهلي خلال لاالمشاركة في كأس العالم للاندية والابتعاد عن حالة الجدل قبل فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن تألق لاعبي الفريق الأحمر أمام اتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية جعلهم في دائرة اهتمام الأندية السعودية للتعاقد معهم في الميركاتو الشتوي.

ويستعد الاهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي مساء اليوم في نصف نهائي المونديال.

وكشفت تقارير صحفية أن 3 لاعبين في الفريق الأول بالنادي الأهلي اصبحوا محط أنظار الأندية السعودية في يناير المقبل وتلقوا عروضا من أندية الدوري السعودي.

وذكرت التقارير أن الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات، تلقوا عروضا سعودية في الأيام الماضية ولكن الامر بصفة غير رسمية وسيتم مناقشة الأمر بعد مشاركة الفريق في المونديال.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي فكرة مناقشة أي عروض للاعبي الفريق في الوقت الحالي لضمان تركيز اللاعبين في كاس العالم للاندية، بالاضافة للارتباطات الكبيرة التي تنتظر الفريق في الفترة المقبلة كما أن عقود الثلاثء محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات مازالت مستمرة مع الفريق.