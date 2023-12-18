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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 7 أشخاص بحوزتهم 18 كيلو مخدرات بالقاهرة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 7  أشخاص بحوزتهم 18 كيلو مخدرات. 
تعود البداية عندما تم ضبط (عاملين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام) .

كما تم ضبط (فنى تكييف ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام) .

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام) .

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة حلوان   وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

للمواد المخدرة كمية من مخدر الهيروين قسم شرطة حلوان كمية من مخدر الحشيش قصد الإتجار له معلومات جنائية قسم شرطة المعادي قسم شرطة بدر قسم شرطة الشروق