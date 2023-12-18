القبض على 7 أشخاص بحوزتهم 18 كيلو مخدرات بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 7 أشخاص بحوزتهم 18 كيلو مخدرات.

تعود البداية عندما تم ضبط (عاملين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام) .

كما تم ضبط (فنى تكييف ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام) .

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام) .

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.