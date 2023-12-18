التصريح بدفن جثة مواطن لقي مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر اليوم التصريح بدفن جثة مواطن لقي مصرعه متأثرا بإصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بدراجة نارية أمام قرية البوها نطاق مركز كفر صقر .

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "صالح م د " 45 عاما مقيم قرية نزلة خيال التابعة لمركز أبوكبير جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المواطن التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بدراجة نارية نطاق مركز كفر صقر تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.