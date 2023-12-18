ads
الإثنين 18 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة مواطن لقي مصرعه في حادث بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة كفر صقر اليوم التصريح بدفن جثة مواطن لقي مصرعه متأثرا بإصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بدراجة نارية أمام قرية البوها نطاق مركز كفر صقر .

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "صالح م د " 45 عاما  مقيم قرية نزلة خيال التابعة لمركز أبوكبير جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المواطن التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بدراجة نارية نطاق مركز كفر صقر تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

التصريح بدفن جثة التصريح بدفن الصفة التشريحية تصادم سيارة حادث تصادم سيارة