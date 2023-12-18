علاج 39 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في البحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، مدير المديرية، عن جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان لها، إنه بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 38820 حيوان وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين قافلة واحدة بمركز الدلنجات ، بإجمالي عدد 750 حيوان معالج.

وأشارت إلي إنه قد بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشيه خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 19/11/2023 ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، (124542) رأس خلال أسبوع، بالإضافة إلى تحصين عدد (999) ابقار ضد مرض الجلد العقدى بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (2750) طائر، وتم إصدار عدد (337) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

وتابعت المديرية، إنه بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1549 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 320812، كما تم عمل حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير قضيتين بإجمالي مضبوطات 455 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم اختبار 231 حيوان لمرض البروسيلا، و 217 حيوان لمرض السل البقري.

وأفادت المديرية في بيانها، إنه تم عمل 61 ندوة إرشادية متنوعة (مزمع) تضمنت 166 موضوع، وعدد 3 منشورات إرشادية وفيديو إرشادي علي صفحة الإرشاد البيطري بالبحيرة وعدد 4 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في أماكن مختلفة، هذا بالإضافة لعمل 290 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع، إجراء الفحص التناسلي لعدد ( 1654) رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد (507 ) رأس ماشية، علاج عدد (1147 ) ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.