إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي بالعياط

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الأقليمى بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.