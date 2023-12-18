قبل إعلان الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في صباح تعاملات اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية.

ويترقب السوق المصرفي في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرية الخميس المقبل للنظر في إمكانية تحريك الفائدة أو تثبيتها في ظل تباطؤ معدلات التضخم.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف العربي الدولي نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.