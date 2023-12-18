سابقة في ألمانيا.. حزب اليمين المتطرف يفوز بمنصب عمدة مدينة

في سابقة أولى، فاز مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات لتولي منصب عمدة إحدى المدن الألمانية.

وأعلنت سلطات مدينة بيرنا في أقصى شرق ألمانيا، في ولاية سكسونيا، على موقعها مساء الأحد، فوز مرشح الحزب اليميني الشعبوي، تيم لوخنر، في الجولة الثانية من التصويت بعد حصوله على 38.5% من الأصوات.

ولوخنر، لا ينتمي إلى حزب، لكنه ترشح عن حزب البديل.

وجاءت في المركز الثاني بعد لوخنر، مرشحة الحزب المسيحي الديمقراطي، كاثرين دولينغر-كنوت، بـ31.4% ثم المرشح المستقل رالف تيله الذي حصل على 30.1%، والذي خاض الانتخابات مرشحًا عن حزب "الناخبون الأحرار".

وكان لوخنر وتيله عضوين سابقين في الحزب المسيحي.

وقالت إدارة المدينة إن نسبة المشاركة في هذه الجولة بلغت 53.8% مقابل 50.4% في الجولة الأولى.

وحصل لوخنر على النسبة الأعلى من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، في 26 نوفمبر في المدينة التي يقارب عدد سكانها 40 ألفًا.

وقبل فوز لوخنر، فاز حزب البديل بمنصبين سياسيين مهمين في البلديات الألمانية، حيث فاز روبرت زيسلمان في يونيو الماضي بأول رئاسة لدائرة ألمانية في ولاية تورينغن، وفي أغسطس فاز هانز لوت بأول منصب عمدة لبلدية في ألمانيا في ولاية سكسونيا-آنهالت.