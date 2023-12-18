فلسطين.. إصابتان برصاص الاحتلال في جيوس وباقة الحطب شرق قلقيلية

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال بعد منتصف اليوم الإثنين، في قريتي جيوس، وباقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى اعتقال أحدهما، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمرلـ"وفا"، بإصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية باقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما ابلغت ذات المصادر، عن اصابة شاب بالرصاص الحي في بلدة جيوس شرق قلقيلية، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول الى مكان الاصابة، واعتقلته في وقت لاحق، دون التمكن من معرفة طبيعة اصابته.