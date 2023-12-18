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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. إصابتان برصاص الاحتلال في جيوس وباقة الحطب شرق قلقيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال بعد منتصف اليوم الإثنين، في قريتي جيوس، وباقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى اعتقال أحدهما، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمرلـ"وفا"،  بإصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية باقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما ابلغت ذات المصادر، عن اصابة شاب بالرصاص الحي في بلدة جيوس شرق قلقيلية، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول الى مكان الاصابة، واعتقلته في وقت لاحق، دون التمكن من معرفة طبيعة اصابته.

فلسطين إصابتان برصاص الاحتلال جيوس باقة الحطب شرق قلقيلية