في أول ظهور له.. رسالة شديدة من «السنوار» لجيش الاحتلال

قال يحيى السنوار زعيم حركة حماس في قطاع غزة من خلال رسالة شديدة اللهجة لجيش الاحتلال، إنه ردًا على الاعتداءات والعدوان المستمر على المدنيين العزل في قطاع غزة، والقصف المستمر الذي أدى إلى إزهاق آلاف الأرواح بدون وجه حق، فإنه يعلن أنه لن يقبل أي مفاوضات بشأن صفقة جديدة محتملة لتبادل المحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إلا في حالة تنفيذ شروط المقاومة.

كما أكد "السنور" أن الشرط الأساسي لبدء مفاوضات بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى، أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.