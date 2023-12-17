سبورتنج يهزم overdose ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا لسيدات السلة

تأهل فريق سبورتنج إلى نصف نهائ بطولة أفريقيا للأندية أبطال السلة عقب الفوز على فريق overdose الكاميروني بنتيجة 105-55 في إطار مباريات دور ال 8 لبطولة أفريقيا.

ظهر الفريق بمستوى متميز خلال المباراة ونجح في فرض سيطرته بالكامل على مجريات المباراة كما نجح محمد محروس المدير الفني في فرض أسلوب لعبه على المباراة

ونجح الفريق في خلال الفترة الأولى والثانية أن يحبط الفريق الكاميروني تماما وينهي الربع الثاني متفوقا بفارق 31 نقطة كاملة واستمر الفريق خلال الربع الثالث والرابع في توسيع الفارق لتنتهي المباراة بفارق 50 نقطة.

وجاءت فترات اللقاء على النحو التالي

الفترة الأولى: 28-15

الفترة الثانية: 61-30

الفترة الثالثة: 86-41

الفترة الرابعه: 105-55

وينتظر فريق سبورتنج الفائز من مباراة intrclub الانجولى و custmos النيجيرى التى سوف تقام الساعة الثامنة والنصف.