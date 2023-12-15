المفوضية الأوروبية توافق على خطة بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد الأخضر في سلوفاكيا

الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 09:52 ص

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها سلوفاكيا بقيمة مليار يورو لدعم الاستثمارات في إنتاج المعدات اللازمة لتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر، بما يتماشى مع الخطة الأوروبية الخضراء، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.

وذكرت المفوضية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن سلوفاكيا أخطرتها، بموجب الإطار المؤقت للأزمات والانتقال، بخطة بقيمة مليار يورو لدعم الاستثمارات لإنتاج المعدات ذات الصلة اللازمة لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد صافي انبعاثات صفرية.

وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة، التي تصل قيمتها إلى 350 مليون يورو لكل شركة، شكل منح مباشرة وإعفاءات ضريبية على الدخل ونقل أو تأجير الممتلكات غير المنقولة بسعر أقل من القيمة السوقية، حسب البيان.

وأوضح بيان المفوضية أن هذا الإجراء خاص بالشركات المنتجة للمعدات ذات الصلة، وهي البطاريات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمضخات الحرارية والمحللات الكهربائية ومعدات استخدام وتخزين الكربون، بالإضافة إلى المكونات الرئيسية المصممة والمستخدمة بشكل أساسي كمدخل مباشر للإنتاج وهذه المعدات أو المواد الخام ذات الصلة والضرورية لإنتاجها.

