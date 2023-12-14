ضبط مخالفات تموينية وإعدام أغذية فاسدة في محافظة دمياط

نفذت الوحدة المحلية لمدينة ميت ابو غالب التابعة لمركز كفر سعد في دمياط، حملة مكبرة استهدفت المنشأت الغذائية بالمدينة وذلك بمعاونه إدارة المتابعة وإدارة البيئة بديوان الوحدة وإدارة تموين ميت ابوغالب وهيئة سلامة الغذاء المصرية وإدارةالطب البيطرى بميت ابوغالب تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبناءا على تعليمات وليد شوقى رئيس المدينة وبمتابعة المهندس عطيه النجار نائب رئيس المدينة،بالرقابة المستمرة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والتأكيد على الإعلان عنها أمام المواطنين وأيضًا صلاحيتها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتصدى لأى محاولات لإخفاء السلع للمضاربة فى أسعارها والتأكد من توافر السلع الغذائية بالمواصفات الصحية السليمة حرصا على سلامة المواطنين.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان وصول غذاء صحى وآمن للمستهلكين.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة تموينية مكبرة بحضور دينا عبد الحكيم هيئة سلامة الغذاء ومجدي المغلاوي مفتش التموين بمديرية تموين دمياط وفاطمة عجمي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة والدكتورة دينا العيسوي مديرية الطب البيطري والدكتور محمد أيمن الشحات مديرية الصحة.

كما تم شن اليوم جولة تفتيشية كبري تم خلالها التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها كما تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان إلتزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات حيث يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط عن إعدام ٢ طن من المواد الغذائية الغير صالحة ضمن الحملات التفتيشية لمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة.

