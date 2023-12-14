نور قدري تنفي شائعة وفاة والدتها

نفت الفنانة نور قدري، اليوم الخميس، وفاة والدتها بعد أن تم تداول شائعة وفاتها.

وقالت نور قدري عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:"یا جماعة اللي نزل خبر وفاة أمي ده خبر غير صحيح.. أمي الحمد لله كويسة ربنا يديها الصحة ويخليها لينا".

وتابعت: أنتوا مش متخيلين لما افتح الموبايل ألاقي خبر دي ده، وأنا كنت بصور وراجعة نايمة ولسه صاحیه وکم تليفونات ممكن يحصل إيه ليا ولا لحد من أهلي من الخوف والرعب، أنا كنت هموت يارب ما حد يشوف حاجة وحشة أبدا.

وحدث هذا الفهم الخاطئ بسبب منشور للفنانة أية سماحة قالت خلاله:" لا حول ولا قوة الا بالله انا مش مصدقة ان الله وان اليه راجعون، انتقلت الى رحمة الله عمتى فاتن الاتربي والدة نورا قدري واحمد قدري نسالكم الدعاء".

فاعتقد البعض أن أية تقصد الفنانة نور قدري بمنشورها على عكس الحقيقة.

يذكر أن نور قدري شاركت في فيلم ديدو، الذي ضم العديد من النجوم أبرزهم كريم فهمي، سمير صبري، هشام مجدي، بيومي فؤاد وبدرية طلبة وأحمد فتحي وهدى المفتي ومحمد العزازي، حمدي الميرغني، وإخراج عمرو صلاح.