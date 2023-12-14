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الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدقهلية تحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإدارة المركزية لطب الأسنان

جانب من تكريم إدارة
جانب من تكريم إدارة الاسنان بصحة الدقهلية
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هنأ الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إدارة طب الأسنان على فوزها فى المسابقة الأولى لطب الأسنان والتي إقامتها الإدارة المركزية لطب الاسنان.

وحصدت أسنان الدقهلية المركز الأول في Endodontic ( حشو عصب ) بحالة  للدكتور أحمد عماد ( مستشفى دماص) و المركز الثاني في Operative ( حشو عادى )بحالة للدكتور محمد خاطر ( مستشفى دماص).

وأقيمت المسابقة بأكاديمية الأميرة فاطمة  تحت رعاية  الدكتور وليد السيسي رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان حيث اشتركت بها جميع محافظات مصر بواقع 5 حالات من كل محافظة .و تم تكريم الفائزين وتقديم شهادات تقدير لهم .
و أعرب مكين عن عمق تقديره لجهود إدارة طب الأسنان برئاسة الدكتور محمد أبو العنين متمنياً لهم المزيد من النجاح والذى ينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

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الإدارة المركزية لطب الأسنان الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أكاديمية الأميرة فاطمة